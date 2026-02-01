全国各地で記録的な大雪が観測された2026年1月。石川県白山市では、雪崩を想定した救助訓練が行われました。冬山に潜む危険を取材しました。積雪が2メートルを超える白山市の山地で行われた北陸地方雪崩講習会。専門家などを講師に招き、登山やスキーなどで冬山を楽しむ人を対象に毎年行われています。雪が積もった斜面で行われる実地訓練は、全国的にも例が少ない取り組みです。雪崩に巻き込まれる危険を理解するため専門家立ち合