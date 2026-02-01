岩手めんこいテレビ西島芽アナウンサーが31日までにインスタグラムを更新。「アナと雪の女王」のアナにふんした姿を公開した。「まほら岩手の氷の世界では、子供達から大人気でした嬉しかったです」とコメントし、ファンタジックな氷の世界での写真を投稿。「アナと雪の女王」アナの衣装を着用している。この投稿にフォロワーからは「ちょっと!似合い過ぎ!」「あら可愛らしい」「本家を超えてると思います」とコメントが寄せられ