オリックスが１日,、宮崎・清武総合運動公園でキャンプインした。晴天の下、３年ぶりのＶ奪回に向けた２６年シーズンがスタート。練習前には歓迎セレモニーが行われた。宮崎県と宮崎市の観光協会から、宮崎牛や野菜の詰め合わせなどが贈呈。セレモニー終了後は投手、野手ともにウォーミングアップへと向かった。