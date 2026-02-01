元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の丸山桂里奈（42）が31日に自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いてダイエットについてつづった。丸山は「ダイエットなかなか続かないし我慢しなきゃで大変だけど、、、でも自分の合うダイエットは必ずあるし、なんなら一緒に運動も軽くでいいからすると効率的に痩せれます」とアドバイスした。続けて「私は食事もそうだけど運動も取り入れながらやってますなかなか時