静岡朝日テレビアナウンサーの佐々木沙羅が31日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿を投稿した。佐々木アナは「日本平お天気で綺麗な富士山が何度みても、『今日の富士山綺麗だなぁ』と感動します」とコメントし、日本平を楽しむ姿を投稿した。佐々木アナはボディーラインがくっきりと映える、タイトなワンピースを着用。美スタイルを披露している。この投稿にフォロワーからは「その服はかなり攻めてる」「造形美」「美