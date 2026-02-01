昨季まで巨人の２軍監督を務め、今季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」に就任した桑田真澄氏（５７）が１日、静岡・伊豆市の志太スタジアムで始動した。新天地でのキャンプインを迎え、午前９時２０分ごろにジャージー姿でグラウンド入りした。桑田ＣＢＯは昨年１０月２８日に巨人を電撃退団。一度は充電期間を設ける方針だったが、オイシックスの熱烈オファーもあり、新たな挑戦を決断した。