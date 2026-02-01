俳優の當真あみ（19）が31日までに自身のインスタグラムを更新。「舞台『千と千尋の神隠しSpirited Away』ソウル公演を、莉菜ちゃんと見に行ってきました！」と記し、日本テレビ系で連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（25年）で共演した俳優の嵐莉菜（21）と韓国を訪れたことを報告。「小さい頃何度もテレビで見た作品を目の前で見る事ができて、自分も一緒に千と千尋の神隠しの世界に迷い込んだような気持ちになりました。萌音