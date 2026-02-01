ＤｅＮＡは１日、沖縄・宜野湾市でキャンプイン。練習開始前にはユニオンですからスタジアム宜野湾（宜野湾市立野球場）で安全・好天祈願が行われた。祈願には南場智子オーナー、木村洋太球団社長をはじめ、選手・スタッフが参列。本塁付近に設置された祭壇に、南場オーナー、相川亮二新監督、筒香嘉智主将らが玉串を捧げ、今年で４０年目を迎える宜野湾キャンプの成功を祈った。