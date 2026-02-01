テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサー（28）が31日に自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「カメラを持って家族でお出かけの日青い雰囲気の写真たち、お気に入りです」「やっぱり、海すき！」と記し、自ら撮影した風景写真や家族旅行のオフショットを披露。フォロワーからは「神磯の鳥居かな？大洗まで行ったのね」「大洗に来てたんですねーアンコウ食べましたか？」「いい青ですね」などのコメントが寄せられて