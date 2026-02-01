ＭＬＢは３１日（日本時間２月１日）、３月に開催されるＷＢＣのドミニカ共和国代表にダイヤモンドバックスのＫ・マルテ内野手（３２）が参戦することを正式発表した。マルテは通算１７０本塁打のスター選手。昨季は自宅が強盗被害に遭い、試合中にファンから亡き母に関する侮辱的な言葉を浴びせられて涙するなど苦難の年となったが、１２６試合で打率２割８分３厘、２８本塁打、７２打点を記録した。２４年には自己最多の３６