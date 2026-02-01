アイドルグループSTU48メンバーの工藤理子（23）が31日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿の動画を投稿した。「#りこジャン」とコメントし、オレンジ色のキャミワンピース姿の動画をアップ。笑顔でジャンプし、カメラに接近し、バストが揺れる様子を収めている。この投稿にフォロワーからは「ポロが危ない危ない」「こぼれ落ちそうです」「元気いっぱいで可愛すぎる」「うわー!!そんな飛び跳ねたら……!」とコメントが寄せ