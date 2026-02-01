今季サブロー監督（49）が就任したロッテは1日、宮崎県都城市でキャンプインした。サブロー監督は都城コアラのマーチスタジアムで開かれた歓迎セレモニーであいさつ。「いよいよキャンプが始まりますが、今年は60年に一度巡ってくるという丙午（ひのえうま）の年ということで、情熱と勢いを力に変えて、まずこの都城で土台をつくって、一日一日を大切に戦ってまいります。本年もご声援よろしくお願いいたします」と話して拍手