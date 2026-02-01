巨人は１日、宮崎キャンプ初日の練習前にチームの代表６人が１軍宿舎近くの青島神社を参拝した。阿部慎之助監督、水野編成本部長、吉村ＣＢＯ、新主将の岸田行倫捕手、新選手会長の吉川尚輝内野手。吉川は両股関節手術明けで故障班スタートとなっている。