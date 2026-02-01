元NHK沖縄放送局キャスターで、昨年末にグラビアデビューしたラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が31日までにインスタグラムを更新。写真集購入者へ感謝を伝えた。「This is TOMOKAご購入いただいた皆様、本当にありがとうございますお礼をきちんと伝えたいと思いながら、気づけば少し時間が経ってしまいました」と感謝した。「ラジオは、メールを通して『今、一緒に時間を過ごしている人』が自然と感じられるのですが、