ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫のパフォーマンスに一定の評価が与えられている。プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、ブライトンはホームでエヴァートンと対戦。73分にパスカル・グロスが先制点を決めたものの、90＋7分にベトに同点弾を許してしまい、1−1のドローで終了。ブライトンはリーグ戦4試合未勝利（3分け1敗）となった。この試合に先発出場した三笘は試合序盤にゴールに迫る場面を作ったほか、83分には