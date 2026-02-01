TBS若林有子アナウンサー（29）が31日に自身のインスタグラムを更新。東京ドームで行われたレディー・ガガ（39）のライブを訪れた事を報告した。「ガガのライブに行ってきましたハートライブというよりショー！！！」とガガのワールドツアー「The MAYHEM Ball」日本公演に足を運んだと明かした。「セットも衣装もパフォーマンスも壮大で圧巻でしたが、それをも凌駕する圧倒的な歌声に全身が揺さぶられるような感覚でした！本当にず