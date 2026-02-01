ラジオパーソナリティー、ミュージシャン、コメンテーターなどとして活躍したモーリー・ロバートソンさんが1月29日、亡くなった。63歳だった。2月1日、公式Xで訃報が伝えられた。【画像】モーリー・ロバートさん死去報告全文【画像】モーリーさんは、1963年1月12日生まれ。日米双方の教育を受けた後、81年に東京大学とハーバード大学に現役合格。東京大学、ハーバード大学に加え、MIT、スタンフォード大学、UCバークレー、プ