クリスタル・パレスは、フランス代表ジャン・フィリップ・マテタの退団を現時点で認めていないようだ。1月31日にイギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。1997年6月28日生まれのマテタは、2021年1月からクリスタル・パレスでプレーし、公式戦通算186試合の出場で56ゴール13アシストを記録。昨シーズンのFAカップ制覇に貢献した。マテタとクリスタル・パレスの契約は2027年6月30日まで残されているなか、今冬の移籍市場