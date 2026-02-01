フリーアナウンサーの谷尻萌（26）が31日までにインスタグラムを更新。ダンス動画を公開した。谷尻アナは「ぷりんせきゅ!CUTIE STREETさんのぷりきゅきゅを踊ってみたよプリクラあるあるを歌った曲、共感しかない」とコメント。ミニ丈の制服風コスプレ姿で踊る、キュートな姿を公開した。続けて「ピンクの制服×ツインテールver.踊ってたら運動不足も解消できた」と報告した。この投稿にフォロワーからは「かわいさ全開」「う