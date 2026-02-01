女優のムン・ガヨンが「メロクイーン」の座をスクリーンへと拡張した。ムン・ガヨン主演の映画『もしも私たち』（原題）が韓国で観客動員数200万人を突破し、「ムン・ガヨンのメロはヒットする」という成果を打ち立てた。【写真】「ほぼ全部見えてる」衣装のムン・ガヨン昨年12月31日に韓国で公開された映画『もしも私たち』は、累計観客数200万人を超え、口コミによるヒットを着実に広げている。とりわけ本作は、ムン・ガヨンが成