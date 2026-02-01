ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日に亡くなっていたことが1日、分かった。63歳だった。モーリーさんの公式Xで伝えられた。モーリーさんを襲った食道がんとはどのようなものなのか。国立がん研究センターによると食道がんは、食道の粘膜にある細胞ががん化することで発症する。日本人の食道がんでは、食道の中央付近（胸部中部食道）に発症するケースが約半数、次いで胸部下部食道、胸部上部