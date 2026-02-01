◇オランダ1部NECナイメヘン 3―1 AZアルクマール（2026年1月31日オランダ・アルクマール）NECナイメヘンのMF佐野航大（22）が敵地のAZアルクマール戦で1得点1アシストの活躍で3―1の勝利に貢献した。1―0の前半12分に左サイドのMFオナルにパスを出して今季4アシスト目を記録すると、2―1の7分には相手のクリアミスを左足ダイレクトで捉えるミドル弾。試合の流れを呼び込む今季3点目は左足アウトサイドにかかって相手GK