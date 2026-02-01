トランプ米大統領＝1月30日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は1月31日、ノーム国土安全保障長官に対し、地元当局から要請がない限り「民主党の都市」では抗議活動や暴動への対応に乗り出さないよう指示したと発表した。野党民主党の地盤で移民に寛容な政策を取る都市を想定しているとみられる。中西部ミネソタ州ミネアポリスで連邦捜査官が移民取り締まり作戦に抗議中の市民を射殺した事件を