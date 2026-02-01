占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年2月の運勢を占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】「女帝」の逆位置は、人を愛することや、好意のバランスを見直すことを表します。今月は、友達や家族など身近な人との時間を大切にすると、穏やかな流れになる1カ月。ただし、依存関係になりすぎるのはNG。程よい距離感を意識