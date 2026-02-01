ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんで１月２９日に死去していたことが、１日、公式インスタグラムで発表された。６３歳だった。ロバートソンさんのパートナーで俳優・池田有希子とオフィスモーリースタッフ一同の連名で発表された文には「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日午前〇〇時五十六分六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」とつづられ「葬儀は故