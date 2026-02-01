占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年2月の運勢を占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）【今月のカード：戦車（The Chariot）／正位置】「戦車」の正位置は、強気に進んでいく力を表します。今月は、自分の言葉や行動に自信を持ち、前に出ていける1カ月になりそう。ただし、ワンマンになりすぎるのはNG。周りの意見も取り入れることで、流れがより安定します。【今月の