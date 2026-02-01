占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年2月の運勢を占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）【今月のカード：教皇（The Hierophant）／逆位置】「教皇」の逆位置は、今は無理に決断しなくてもよいことを示します。今月は、決定や判断を急がないでOK。タイミングを見極める時期です。ただし、できるだけ準備を進めておくこと。チャンスが来た時に生かしやすくなります