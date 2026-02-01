占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年2月の運勢を占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）【今月のカード：星（The Star）／正位置】「星」の正位置は、やりたいことや興味のあるものが次々と現れる暗示です。今月は、アイデアや構想がたくさん浮かび、心が弾む1カ月になりそう。ただし、迷いすぎて何も手をつけられないのはNG。直感で選ぶことで物事が動き出します