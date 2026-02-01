占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年2月の運勢を占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）【今月のカード：節制（Temperance）／正位置】「節制」の正位置は、バランスを保つことを意味します。今月は、2つのことを同時に進めるなど、両立する力が発揮できそう。ただし、無理をしすぎるのは禁物。休みはしっかり取って、エネルギーチャージを意識すると流れが安