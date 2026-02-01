1月27日に公示された衆院選（2月8日投開票）には、長崎県内の3小選挙区に計10人が立候補した。候補者たちの横顔を2回に分けて紹介する。（届け出順）金子容三氏43歳自民前職民間から政治の世界に飛び込み、初めて挑んだ2023年10月の衆院補欠選挙を制して以来、2年3カ月で3度目の国政選挙。電撃解散の短期決戦に「正直、驚いた」とは言うが「3期目となれば、さらに貢献できる」と自信を見せる。この間、防衛、内閣府政務