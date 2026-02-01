高市総理はきょう午前に予定されていたNHKの討論番組「日曜討論」への出演を取りやめました。高市総理の欠席の理由についてNHKは「自民党によると遊説中に腕を痛め、治療に当たっている」と説明しています。きょうの「日曜討論」は今月8日に投開票の衆議院選挙に向けて各政党の党首が集まり政策論議を行う予定となっていました。自民党からは高市総理の代わりに田村憲久政調会長代行が出演しました。