アメリカ中西部ミネソタ州で1月、移民当局によって拘束された5歳の男の子と父親について、連邦地方裁判所は速やかに釈放するよう命じました。ミネソタ州ミネアポリスで1月、南米エクアドル出身の5歳の男の子と父親が移民当局に拘束され、その後、南部テキサスの施設に移送されました。この2人について、連邦地裁の判事は1月31日、2月3日までに速やかに釈放するよう命じました。判事は文書で「政府は子どもにトラウマを植え付けてで