戦後初の３冠王となり、監督としても３度の日本一に輝いた名将で、２０２０年２月１１日に亡くなった野村克也さん（享年８４）の七回忌法要イベント「月見草人生ノムさん」が東京・墨田区吾妻橋の「ル・モンド駒形」（１月３１日〜２月２３日）と、野村さんが愛した寿司店である新宿区市谷砂土原町の「鮨太鼓」（２月１１日〜２８日）で行われる。天国へ旅立ってから６年が経つが、今でもノムさん人気は不変のままだ。今もな