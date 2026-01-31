2022年度に始動した千葉県浦安市と東京藝術大学が連携・協力して行うアートプロジェクト「浦安藝大」内の取り組みとして2023年度から3年間にわたって展開してきた「拡張するファッション演習」が、その最終年度を記念した成果展を開催する。期間は2月3日から8日までで、会場は浦安市民プラザWave101。【画像をもっと見る】「拡張するファッション演習」は、浦安市民を対象に、ファッションの対話的・協働的な側面に光をあて、