北海道・余市警察署は2026年1月31日、赤井川村のキロロリゾートで山岳遭難が発生したと発表しました。遭難したのは、台湾から観光で来たエンジニアの40代の夫婦です。夫婦は午後4時45分ごろ、「迷子になってしまった」と110番通報しました。警察によりますと、夫婦はバックカントリースキーをしていて道に迷い、通報を受けてキロロリゾートのパトロール隊が救助に向かったということです。夫婦にけ