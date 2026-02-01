76ersのポール・ジョージ＝1月29日、フィラデルフィア（NBAE提供・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBAは1月31日、反ドーピング・プログラム違反のため、76ersのポール・ジョージに25試合の出場停止処分を科したと発表した。違反の詳細については明らかにしていない。35歳のジョージはNBAのオールスター戦に9度選出され、2016年リオデジャネイロ五輪では米国代表で金メダルを獲得した。（共同）