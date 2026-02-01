第７７回読売文学賞が決まった。◇【小説賞】柴崎友香「帰れない探偵」（講談社）【戯曲・シナリオ賞】赤堀雅秋「震度３」（上演台本）【随筆・紀行賞】石川直樹「最後の山」（新潮社）【評論・伝記賞】冨原眞弓「トーヴェ・ヤンソン」（筑摩書房）（故人）【詩歌俳句賞】高山れおな句集「百題稽古」（現代短歌社）【研究・翻訳賞】兵藤裕己「物語伝承論」（青土社）