◆米女子プロゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ第３日（３１日、フロリダ州レークノナ・クラブ＝６６２４ヤード、パー７２）今季開幕戦の第３ラウンドは強風のためサスペンデッドとなり、８人が競技を終えられなかった。順位は全て暫定。強風が吹き荒れる悪天候の中、１９位で出た山下美夢有（花王）が４バーディー、ボギーなしの６８をマーク。１６ホールを終えてスコアを２つ落とした畑岡奈紗