イラン南部港町バンダルアバスで8階建ての建物が爆発し15人の死傷者が発生した。イラン当局は外部からの攻撃や軍事的事件ではなくガス漏れによる事故だと明らかにした。先月31日、イラン国営IRIB放送とAFP通信、ロイター通信によると、この日午後1時58分ごろホルムズガン州の州都バンダルアバスの8階建ての建物で爆発が発生した。この事故により建物の1〜3階部分が大きく損傷し、周辺の商店と数台の車が損壊した。当局は4歳の子ど