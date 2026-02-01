先月31日、米連邦政府が第2次トランプ政権発足後2番目の政府閉鎖を迎えた。ミネソタ州で発生した強硬な移民取り締まりによる死亡事件が政局の信管となった。国土安全保障省（DHS）の予算をめぐる与野党の対立で1兆2000億ドル規模の予算案処理に足かせがかけられた。今回の政府閉鎖はミネアポリスで連邦要員の銃撃により市民権者2人が死亡した事件に対して民主党が移民税関取り締まり局（ICE）の全面的な改革と令状のない捜索中断を