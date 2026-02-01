ファン感謝イベントで取材に応じるドジャースの大谷翔平＝1月31日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースのファン感謝イベントが1月31日、本拠地球場で行われ、大谷翔平は「球場は何回か来ていたが、車が駐車場に多く止まっているのは久々に見た。シーズンが始まるなというわくわく感がある」と語った。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は打者での出場に専念するが、シーズンでの投打「