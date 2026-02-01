ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが1月29日に亡くなっていたことが1日、分かった。63歳だった。モーリーさんの公式Xで伝えられた。モーリーさんのパートナーで女優の池田有希子とオフィスモーリー のスタッフ一同の連名で発表された文書では「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日午前〇〇時五十六分六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と発表。葬儀は近親者のみで