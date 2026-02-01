フィギュアスケート女子の世界最高得点保持者で、ドーピング違反による４年間の資格停止処分が明けたカミラ・ワリエワ（１９）＝ロシア＝が３１日、ロシアジャンプ選手権に出場し、４年ぶりの試合復帰を果たした。少し背が伸びた様子で、すらりとしたスタイルは４年前と変わらず。軽々と４回転トーループを決め、健在ぶりを示した。その姿が反響を呼んだ。同大会はジャンプのみのエレメンツを実施し、トーナメント形式で争う大