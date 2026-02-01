おとなの週末の読者ならきっと知りたいはずのグルメイベント情報。Web編集部が独自の基準で情報をまとめてみました。調べてみると、甘党も辛党も大満足、日本だけでなく世界のグルメも楽しめるイベントが勢ぞろい。是非2月のお出かけの参考にしてみてください。開催中〜2月9日のスタートあんこ博覧会『〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026』【日時】2026年1月15日〜2月15日【開催地・会場】新宿 伊勢丹【