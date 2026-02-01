世界最高峰の格闘技団体「UFC323」が1月31日（日本時間2月1日）にオーストラリア・シドニーのクドス・バンク・アリーナで開催。第2試合でマッチメークされた「ROAD TO UFC シーズン4フェザー級決勝戦」で中村京一郎（EXFIGHT）がセバスチャン・サレイ（豪州）に3R逆転KO勝利。「UFC」との契約を勝ち取った。「ゾーンに入ってたみたいで、フィニッシュは覚えてない」完全アウェーの決勝戦で最終ラウンドに試合をひっくり返し