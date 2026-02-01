意欲的に働いていた優秀な社員が突然辞めてしまうのはなぜなのか。経営コンサルタントの加藤芳久さんは「リーダーは『社員が潰れるのはオーバーワークが原因だ』と結論付けがちですが、真の原因は違うところにある。相手の出している『サイン』を見逃さないこと、お節介が命綱になる」という――。■年度末は転職市場が活気づく今年も3月が近づいてきました。木々が色づき緑豊かな季節の到来です。しかしリーダーや経営者のみなさ