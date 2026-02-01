国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんで死去したことが発表された。６３歳だった。公式ＳＮＳで１日に報告された。【報告全文】モーリー・ロバートソン儀かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます