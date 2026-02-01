普段は朝から午後まで学校に行っている子どもたち。でも、夏休み中は家にいることも多かったと思います。つまり、親子で一緒にいる時間が長かったということ。3人の男児のママであるsayumi.34さん（@sym.n.41）は、8月にThreadsへある画像を投稿しています。それは、小6の長男くんがママ・sayumiさんに密着して制作した夏休みの自由研究「お母さんの一日」でした。その内容が、またすごいんです。sayumiさんの一日の行動を