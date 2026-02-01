球春到来キャンプイン。巨人は１日、春季宮崎キャンプをスタートする。初日の練習メニューが発表され、１軍野手は初日からいきなり午前中に投内連携、シートノックが組み込まれた。例年、初日は内、外野分かれて各ポジションでゴロやフライを受ける試運転的なメニューが多かったが、いきなりチーム全体で連係プレーを行う。予定ポジションは一塁がリチャード、荒巻。二塁が門脇、浦田、宇都宮。三塁が坂本、ダルベック。遊