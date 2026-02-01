「性教育って、何から、どこまで教えればいいの？」「話すのが恥ずかしいけど、本当に教えるべきなの？」性教育が大切だとは分かりつつも、正解が見えず、不安を抱えたまま立ち止まっていませんか？「まずは性教育を行う親御さん自身が、過去の自分に会いに行って、自分の気持ちを癒してあげてください」。そう語るのは、教育現場などで年間100件以上「包括的性教育」の講演を行っている山田亜弥さんです。山田さんの語る、親自